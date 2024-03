Prihajal z avtobusom, odhajal z ukradenimi opli

Devetega marca 2023 malce pred polnočjo je policijska patrulja na štajerski avtocesti ustavila opel insignio s srbskimi registrskimi tablicami. Za volanom je sedel 39-letni Srb Damir Đajić, ki je povedal, da je vozilo najel v domovini.

Toda policisti so postali sumničavi, saj je bila identifikacijska številka vozila prekrita s črnim trakom, na vozilu so bile nameščene srbske registrske tablice, za katere je voznik sicer imel prometno dovoljenje, toda niso pripadale tej insignii in prav tako se niso ujemale s številko prekrite šasije. Izkazalo se je, da je Srb avto zvečer ukradel v ljubljanskem Štepanjskem naselju.

Ujeli so ga v insignii, kje je končalo preostalih 11 oplov, pa ni znano. FOTO: Blaž Kondža

Ovadili so znanega storilca

Opli so pri nas kar vroče blago za avtotatove. Brez svojega jeklenega konjička te znamke je denimo od leta 2019 ostalo kar 65 Slovencev, in nikoli ga niso dobili nazaj. Z internetnega policijskega seznama ukradenih vozil izvemo, da je največ oplov noge dobilo lani (20). Kar 12 jih je denimo z ljubljanskih parkirišč izginilo v pičlih treh mesecih – od decembra 2022 do marca 2023 – in sodeč po preiskavi teh tatvin zna biti, da je pri nas na delu srbska kriminalna združba tatov.

Nekaj ur zatem, ko je bil v Ljubljani ukraden avto, so bili evidentirani tudi njegovi prehodi madžarske ali hrvaške meje s Srbijo.

Kmalu potem, ko je Đajić padel v roke slovenskih policistov, se je tudi pojavil sum, da je ravno on ukradel vseh 12 oplov, za 11 so se izgubile vse sledi. In kaj smo storili z njim? Čeprav so policisti že v ovadbi opozarjali, da je morda serijski tat, so ga tožilci po hitrem postopku posadili na zatožno klop zaradi kraje enega. Ker je bilo ukradeno vozilo odkrito, kakšna večja škoda ni nastala, zato ga je na ljubljanskem okrožnem sodišču doletelo leto in štiri mesece pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let, takoj pa je moral tudi zapustiti državo, saj mu je bila izrečena stranska kazen triletnega izgona tujca iz Slovenije.

V Štepanjskem naselju je ukradel dve astri ter eno corso in insignio. FOTO: Tomi Lombar

Tedaj je policijska preiskava preostalih 11 tatvin oplov še potekala. In se je tudi zaključila, izvemo iz odgovora uradne govorke ljubljanskih policistov Aleksandre Golec: »Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so v lanskem letu v zvezi s tatvino 11 vozil znamke Opel na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zoper znanega storilca.«

Da je ta znani storilec ravno Đajić, potrjujejo na tožilstvu. Ponovijo že znan podatek, da je bil 13. aprila lani obsojen na pogojno kazen in na izgon iz Slovenije. »Naknadno smo zoper osumljenega prejeli še kazensko ovadbo zaradi dveh kaznivih dejanj velike tatvine. Policija je kazensko ovadbo naknadno dopolnila z devetimi kaznivimi dejanji velike tatvine. Zadeva je v fazi preučevanja prejetega poročila v dopolnitev kazenske ovadbe. Državnotožilska odločitev še ni bila sprejeta.«

761 avtov je dobilo noge rekordnega leta 2014.

Če bi mu dokazali krajo kar 12 avtomobilov, pa bi lahko Đajić pozabil na pogojno zaporno kazen, zagotovo bi več let gulil slovenske zaporniške žimnice. Toda zdaj je prepozno; izgnan je iz naše države, prostovoljno pa se zagotovo ne bo vrnil na zatožno klop.

V Ljubljani so jih izbirali pajdaši

Sodba v imenu ljudstva za krajo zadnjega avta se je glasila: »Damir Đajić je kriv, da je 9. marca 2023 med 20.21 in 20.45 v Ulici Polonce Čude v Ljubljani pristopil do zaklenjene opel insignie, last Marije Č., nato pa s pomočjo posebej prirejenega kontaktnega ključa vozilo odprl, spravil v pogon, z vozila snel originalne registrske tablice z ljubljanskimi registracijami, jih zamenjal s srbskimi, v notranjosti pa s črnim trakom prikril vidno številko pod vetrobranskim steklom in se odpeljal. S tem je Marijo Č. oškodoval za 18.000 evrov.«

Ukradel je največ aster. FOTO: Gašper Boncelj

Tudi preostalih 11 oplov naj bi torej ukradel Đajić, in to na območju večjih blokovskih naselij v prestolnici. V primerih vseh kraj so bili uradno zabeleženi njegovi prehodi meje med Srbijo in Hrvaško ali Srbijo in Madžarsko. Nekaj ur zatem, ko je bil v Ljubljani ukraden avto, so bili evidentirani tudi njegovi prehodi madžarske ali hrvaške meje s Srbijo.

Ukradeni opli

Najbolj iskana clio in megane Po podatkih policije je bilo lani v Sloveniji ukradenih 566 motornih vozil, od tega 270 avtomobilov. Številki sta nekoliko slabši kot v letih 2021 in 2022, ko je bilo ukradenih 417 oziroma 403 vozila, od tega 209 oziroma 211 avtomobilov. To je sicer manj pereče kot v malce bolj oddaljeni preteklosti: do leta 2016 je bilo v Sloveniji odtujenih več kot 1000 motornih vozil na leto, največ v letih 2013 in 2014, ko je bilo odtujenih dobrih 1400. Pri avtomobilih je med tatovi najbolj priljubljena znamka motornih vozil Renault, sledijo VW, BMW, Audi, Opel. Najbolj iskana sta renaulta, clio in megane.

Tudi način vseh tatvin naj bi bil enak. Đajićevi pajdaši v Ljubljani so izbrali avto za krajo, nato je mož v Srbiji najel avtomobil, ki je po znamki, tipu in barvi ustrezal avtu, ki ga bo ukradel v Sloveniji. S tistega avta je snel tablice, vzel njegove dokumente ter se v večini primerov z avtobusom pripeljal v Ljubljano. Tam je z izbranega avta odmontiral slovenske tablice in namestil srbske, s črnim trakom prekril identifikacijsko številko vozila, na najbližjem bencinskem servisu kupil vinjeto (v nekaj primerih so to potrdile tudi nadzorne kamere) in se odpeljal proti Srbiji.

Da je avto lahko spravil v pogon, je sicer moral imeti kodirane in posebej prirejene kontaktne ključe za zagon točno določenega vozila kakor tudi za predhodno kodiranje tretjega ključa na krmilnik vozila. Torej je moral imeti tudi močne zveze v servisni mreži vozil opel; do naročila in izdelave rezervnega ključa in pridobitve podatkov o šifri kontaktnega ključa je namreč upravičen samo uradni lastnik vozila.