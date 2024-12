Pridržani do konca tekme

V zadnjem tednu so bile odigrane nogometne tekme v evropskih klubskih tekmovanjih pod okriljem UEFA, ki so od slovenske policije zahtevale angažiranje večjega števila policistov. Tako sta bili 27. novembra v Beogradu odigrani nogometni tekmi med Crveno zvezdo in Stuttgartom, v Zagrebu med Dinamom in Dortmundom. Ogleda obeh nogometnih tekem so se množično udeležili tudi navijači obeh nemških klubov: skozi Slovenijo je v noči na 27. 11. potovalo okoli 5000 navijačev, naslednjo noč pa so se vračali. Slovenska policija je zagotavljala spremstvo navijačev in pri tem ni prišlo do kršitev.

V Sloveniji pa sta bili 28. novembra tekmi v Celju (Celje in poljska Jagiellonia), v Ljubljani pa med Olimpijo in Larnejem iz Severne Irske. Ogleda obeh tekem so se udeležili tudi navijači gostujočih ekip, na tekmah pa policija ni obravnavala kršitev. Policija je v povezavi z varovanjem tekme v Celju dopoldan v Mariboru zaznala skupino navijačev iz Poljske, ki so bili namenjeni na tekmo. Med postopkom so pri njih našli nože, teleskopske palice, ščitnike za zobe ..., zato so 16 navijačem izrekli ukrep prekinitve potovanja. Ker ga niso upoštevali, so jim izrekli pridržanje do zaključka tekme v Celju. Izrekli so jim tudi globe zaradi kršenja javnega reda in miru in jih pospremili do avstrijske meje.