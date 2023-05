Pri padcu z motorjem se je poškodoval, posredovali so gasilci

V soboto popoldan ob 16.11 uri se je na Tržaški cesti na Vrhniki pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.

Nudili so tudi pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi in prenosu ponesrečenega do reševalnega vozila.