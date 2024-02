Pri Mariborčanu policisti našli kup droge, povrhu pa še naboje

Policisti so v sredo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi opravili hišno preiskavo pri državljanu Slovenije, stanujočem na območju Maribora. Med drugim so zasegli približno 100 gramov kokaina, 58 kosov ekstazija in 25 nabojev, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Osumljenega so policisti s kazensko ovadbo privedli do dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, ta je zanj odredil sodno pridržanje.

Policisti so mu zasegli še 400 kosov pivnikov LSD in približno kilogram droge MDMA v različnih oblikah.