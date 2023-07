Pri 57-letniku našli malokalibrsko puško in naboje (FOTO)

Policisti PP Šentilj so v ponedeljek, na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Mariboru, pri 57-letniku z območja Dragučove, opravili hišno preiskavo in pri tem našli in zasegli malokalibrsko puško ter 32 nabojev.

Zoper moškega bo izveden hitri prekrškovni postopek z izdajo odločbe po 81. členu Zakona o orožju.

