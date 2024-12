Previdno! Več primerov povoženja divjadi, največ jih prečka cesto v večernih urah

Danes, 3. decembra, ob 8.16, so bili novogoriški policisti obveščeni, da je voznica avtomobila na območju Kromberka povozila srno. Po trku z omenjeno divjadjo je na vozilu nastala materialna škoda. Policisti PP Nova Gorica so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.

Prav tako so včeraj, 2. decembra, v zgodnjih večernih urah, obravnavali povoženje divjadi na relaciji Kalce – Podkraj, kjer je voznik avtomobila med vožnjo povozil košuto. Po trku z vozilom je divjad s kraja zbežala neznano kam, na avtomobilu je nastala materialna škoda (poškodba vzvratnega ogledala).

Največ takšnih nesreč je zvečer

Policisti PU Nova Gorica opozarjajo, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v večernih urah oz. jutranjih urah - nesreče z divjimi živalmi se najpogosteje dogajajo, ko živali prečkajo cesto, ki sega v njihov življenjski prostor, so zapisali v sporočilu za javnost.

Velja opozorilo vsem udeležencem v cestnem prometu, da na krajih oz. odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo oz. znaki, ki opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto in tam, kjer so opazili divjad ali kjer cesta poteka mimo ali skozi gozdove ter travnate površine, vozijo še posebej previdno in s primerno hitrostjo.

Samo tako bodo vozniki lahko pravočasno reagirali, če bo divjad pritekla na cesto in morebiti preprečili nesrečo, so še zapisali.