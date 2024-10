Pretresljivi prizori s kraja nesreče, voznica prebila ograjo in končala v potoku (FOTO)

V torek ob 10.54 se je v naselju Laze pri Boštanju v občini Sevnica zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s cestišča v obcestni jarek, na pomoč pa so odhitele intervencijske službe. »Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, postavili pivnike in vpojna črevesa v bližnji potok, počistili cestišče ter pomagali vlečni službi in cestnemu podjetju,« so sporočili tamkajšnji gasilci.

Reševalci NMP Sevnica so ponesrečenega na kraju dogodka oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, so po ogledu in zbranih obvestilih ugotovili, da je 31-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v varovalno ograjo in jo prebila ter z vozilom zapeljala v potok. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.