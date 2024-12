Pretresljivi prizori požara stanovanjske hiše: notri so našli tudi nepokretno osebo (FOTO)

Poročali smo že o požaru, ki je v noči na četrtek izbruhnil v Logatcu. Po prvih informacijah policije je zagorelo v stanovanjski hiši, v ognjeni zublji pa so povzročili veliko premoženjsko škodo.

V požaru je posredovalo kar 54 gasilcev iz več prostovoljnih gasilskih društev, ki so se z ognjem borili več ur. Požar je izbruhnil ob 0.45 na podstrešju ene izmed hiš, kjer so bile v času dogodka tri osebe. Med njimi je bila ena nepokretna oseba, ki so jo gasilci uspešno rešili iz gorečega objekta skupaj z dvema težje pokretnima osebama. Kljub hitremu odzivu gasilcev se je požar razširil tudi na sosednji objekt, ki je vseboval hotelske sobe.

Na kraj dogodka so poleg PGD Dolnji Logatec prispeli še gasilci iz PGD Gorenji Logatec, PGD Rovte, PGD Vrhnika in enote Petkovec. Pomembno vlogo je odigrala tudi avtolestev iz PGD Vrhnika, ki je omogočila učinkovitejše gašenje in omejevanje požara. S skupnimi močmi so gasilci uspeli požar omejiti in ga dokončno pogasiti.

Velika materialna škoda, a rešena tri življenja

Kljub hitremu in usklajenemu posredovanju gasilcev je škoda na obeh objektih zelo velika. Ena hiša je zaradi poškodb trenutno neprimerna za bivanje, medtem ko je v drugem objektu povsem uničenih več hotelskih sob. Gasilci so po končani intervenciji prekrili poškodovano streho in pogasili še zadnja žarišča.

Iz PGD Dolnji Logatec so sporočili, da so kljub veliki materialni škodi ponosni na hitro in učinkovito posredovanje, ki je rešilo tri življenja. »Za nas gasilce so naša največja nagrada rešena življenja naših sokrajanov,« so zapisali.

Prizadetim družinam gasilci želijo čimprejšnjo sanacijo posledic in povratek v normalno življenje.