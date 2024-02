Pretep med mladoletnikoma na bencinskem servisu, starejši vzel oster predmet

V ponedeljek popoldan so bili okoli 16. ure črnomeljski policisti obveščeni o pretepu dveh mladoletnikov v prostorih bencinskega servisa. Takoj so se odzvali. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora in pretepa dveh mladoletnikov iz okolice Črnomlja.

15-letnik je med pretepom z ostrim predmetom lažje poškodoval 14-letnika.

Okoliščine kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe policisti še preiskujejo, z ugotovitvami pa bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.