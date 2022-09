Pretepli so ga in mu vzeli mobitel

S Policijske uprave Ljubljana so poročali u ropu in drzni tatvini. Včeraj okoli polnoči je v Goričanah skupina okoli petih mlajših moških obstopila moškega, ki je bil v gostinskem lokalu. »Zvlekli so ga iz lokala, ga zunaj pretepli in mu odtujili mobilni telefon. Nastalo je za okoli 800 evrov materialne škode,« sporočajo s PU Ljubljana. Zaradi poškodb pa so morali žrtev ropa celo reševalci odpeljati v UKC Ljubljana. Policisti roparje še iščejo.

Že v petek, okoli 13. ure, pa je v centru mesta predrznež pristopil do oškodovanke, ki je na bankomatu dvignila gotovino, in ji iz rok iztrgal denarnico, nato pa pobegnil. Med begom je iz denarnice vzel gotovino, denarnico pa odvrgel. »Povzročil je za nekaj deset evrov materialne škode. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« smo izvedeli. Policisti iščejo moškega, starega okoli 40 let, visokega okoli 180 centimetrov in suhe postave, ki je imel redkejšo temno brado, oblečen pa je bil v temne hlače in svetlo moder dežni plašč s kapuco.