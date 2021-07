Pretepal se je, ker ne mara Slovencev

Policija avstrijske Koroške je po nekaj dneh razkrila precej neprijetno kršitev javnega reda in miru, ki se je zgodila v noči z nedelje na ponedeljek na območju najjužnejšega avstrijskega mesta Borovlje. V večstanovanjski hiši je nastal prepir – in to ne prvič, kot se je izkazalo pozneje – med 45-letnim domačinom ter zakonskim parom iz Slovenije, ki biva v sosednjem stanovanju zraven Avstrijčevega. Lavor vode na glavo Potem ko so najprej med sosedi bliskale besede, je Avstrijec vzel lavor odpadne vode ter ga prek balkona zlil na slovenska zakonca. Slednja naj bi na pomoč po...