Prepoznate motorne žage na fotografijah? Našli so jih pri 63-letnem vlomilcu

Policisti PP Trebnje so med preiskovanjem kaznivih dejanj vlomov v stanovanjske hiše uspeli zbrati dovolj dokazov, da so pridobili odredbo sodišča za izvedbo hišne preiskave na naslovu 63-letnega osumljenca na območju Velike Loke.

Med preiskavo so našli in zasegli ukradeni motorni žagi znamke Stihl, ki izvirata iz vloma v stanovanjsko hišo v okolici Trebnjega v začetku meseca aprila. Zasegli so še štiri motorne žage znamke Husqvarna, za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora. Zanje policisti menijo, da so prav tako ukradene.