Prepoznate lastnico psa, ki je napadel in ugriznil otroka? Policija prosi za pomoč

Policisti policijske postaje Koper so 19. avgusta 2024 ob 20.20 na območju kopališča Svetilnik v Izoli obravnavali ugriz psa. Pes je v dogodku napadel in ugriznil otroka, ki je bil v spremstvu staršev. Skrbnica psa se na pozive staršev in enega mimoidočega, da se ustavi in nudi podatke, ni odzvala in se je s psom umaknila s kraja dogodka.

Policisti v poročilu navajajo, da je bil otrok poškodovan po desni nogi.

Če kdo prepozna psa in njegovo skrbnico, policija prosi, da to čim prej sporočite na 113, na najbližjo policijsko postajo ali podatke sporočite anonimno na 080 1200.