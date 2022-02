Premier na sodišču: Janšev tvit je žaljiv

Predsednika vlade Janeza Janšo je celjsko okrožno sodišče tudi v ponovljenem sojenju spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj razžalitve novinark TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl. Izreklo mu je tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta ter mu naložilo plačilo stroškov postopka. Janšev tvit je bil zaničljiv in žaljiv, je pojasnila predsednica sodnega senata Alenka Jazbinšek Žgank. Sodba še ni pravnomočna.

Mojca Šetinc Pašek (levo) in Eugenija Carl zasebno tožita Janšo zaradi tvita, ki ga je objavil marca 2016. FOTO: Špela Kuralt

Janša se zagovarja zaradi tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na »neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.«

»Zelo sem zadovoljna z odločitvijo sodnice, ki je potrdila, kar je bilo rečeno že na prvem sojenju, s čimer je dokazala, da je Janez Janša zares žalil in blatil mene in kolegico tako zasebno kot poklicno, kar je sodnica poudarila v izreku sodbe,« pravi Šetinc Paškova.

Njen pooblaščenec odvetnik Stojan Zdolšek poudarja, da je sodišče ugotovilo, da je šlo za nizkotno blatenje, ki nima nobene zveze s kritiko resnega novinarskega dela. S sodbo je zadovoljen, čeprav zadeva še zdaleč ni končana, saj obstaja bojazen, da bo maja zastarala, še preden bo sodba vročena. Kot pravi, sodišče mora še napisati sodbo in jo vročiti obtoženemu in njegovemu zagovorniku. »Glede na dosedanjo prakso Janše mu sodišče ne bo moglo pravočasno vročiti sodbe in bo zadeva zastarala,« meni Zdolšek in dodaja, da bi se moralo sodišče poslužiti vseh možnih oblik vročanja.

Janšev zagovornik Franci Matoz je napovedal pritožbo, saj meni, da sodba ne more prestati preizkusa in nima nikakršne podlage. Pravi, da sta z Janšo vajena krivičnih sodb. »Dejstvo je, da nima podlage in jo bodo razveljavili, saj Janez Janša ni storil kaznivega dejanja, ki se mu očita, in ni kriv. Na koncu bo oproščen,« je prepričan.

Sodišče je predsedniku SDS za vsako kaznivo dejanje prisodilo po dva meseca pogojne zaporne kazni, nato pa izreklo enotno kazen tri mesece zapora pogojno.

Celjsko okrožno sodišče je Janšo v prvem postopku obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta ter mu naložilo plačilo stroškov sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark. Nato pa je višje sodišče sodbo razveljavilo.