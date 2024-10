Pred zdravstvenim domom zbil pešca (25), z njim je hudo

Ob 5.37 so bili policisti koprske policijske uprave obveščeni, da je v Postojni pri zdravstvenem domu avto zbil pešca. Policisti so ugotovili, da je 48-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 25-letnega pešca. Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, po prvih podatkih je huje poškodovan. Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.

Ob 7.30 pa je na Tržaški v Postojni 59-letni voznik kombija na prehodu za pešce trčil v 52-letno peško. Ta je padla in se lažje poškodovala. Vozniku so izdali plačilni nalog.