»Vseh sedem let, kolikor sem že zaprt, sem imel dovolj časa razmišljati o tem, kako da je lahko prišlo do tega, da sem ji vzel življenje. Za to mi je zelo žal in vem, da tega ne morem popraviti,« je priznal 56-letni Bojan Kajfež včeraj v dopolnjenem zagovoru, ko je med drugim tudi doslej zaslišanim pričam očital, da lažejo in si izmišljajo stvari. V zaporu namreč prestaja 14 let in pol dolgo zaporno kazen, ker je na velikonočni ponedeljek, 17. aprila 2017, na terasi Kluba Pržan oziroma Pržančka osemkrat ustrelil in ubil najemnico lokala 38-letno Petro Kramberger. Hkrati pa s streljanjem ogrož...