Razjezil štajersko humanitarko, pred sodnico bi se stepla

V sodni dvorani mariborskega okrožnega sodišča je za veliko vroče krvi poskrbela obtožena Nataša Švikart. Tako zelo jo je ujezilo pričanje Aljoše D., da ga je pred sodnico Mašo Blažeka izzvala k pretepu: »Pridi, udari me, pridi, da vsi vidijo!« In ga zmerjala: »Peder, ti boš delal škodo ljudem, psihični bolnik. Jaz ti bom uredila, da boš šel na forenziko (enoto za forenzično psihiatrijo, op. a.).«

Denar je imela, kot se je spominjala priča, shranjen kar v vrečkah za zelenjavo. FOTO: Mišo Lisanin/Cropix

Švikartovi, zastopnici Društva za razvoj ustvarjalnosti in humanitarnosti MAUS, sodijo, ker je po domače ravnala z denarjem številnih dobrotnikov. Kot trdi tožilstvo, je v obdobju najmanj od 1. septembra 2016 do 16. oktobra 2019 zagrešila kaznivo dejanje izneverjanja. V zvezi s tem je v letu 2019 najbolj odmevala zgodba zbiranja sredstev za dečka Gala oziroma izpoved njegove mame Nataše Vrbnjak Šteflič. Švikartova je takrat priznala, da si je sposodila 29.000 evrov Galovega denarja, in to zato, kot je po razkritju pripovedovala Vrbnjak Štefličeva, ki je Švikartovo tudi ovadila, da je po razhodu s partnerjem lahko rešila svoj stanovanjski problem.

3 Toliko let naj bi trajalo kaznivo dejanje izneverjanja. 2019 Tega leta odmeva zgodba zbiranja sredstev za Gala. 29.000 evrov Toliko Galovega denarja naj bi si izposodila obtožena.

Septembra lani je obtožena, ki je takrat nosila priimek Sokolov, zdaj pa se spet predstavlja s starim Švikart, v zagovoru vse očitke na svoj račun zavrnila. O 29.000 evrih je med drugim izjavila: »Ne vem, zakaj sem rekla 29.000 evrov, ker sem v tistem času že doživela živčni zlom in nisem več normalno funkcionirala. Ne, nisem si izposodila denarja.«

Priča Aljoša D. je na sojenju razložil, da naj bi za društvo izdelal spletno stran in skrbel za odnose z javnostmi. A da je po dveh tednih sodelovanja ugotovil, da od dogovora o zaposlitvi ne bo nič. Obtoženo je opisal kot izjemno neorganizirano, v službi da je bila večkrat pijana. »Lago, krado, v pekel pado!« je po mariborsko, kot je poročal Večer, v sodni dvorani nato obtožena kričala na pričo in ji očitala, da ji je uničil življenje.

»Šli smo kupit opremo v Harvey Norman. Denar je imela v vrečkah za zelenjavo. Šope denarja. Avtomobil je ustavila na parkirišču in rekla, da bomo denar prešteli in ga šli zamenjat v E.Leclerc, saj bi bilo sumljivo, če bi opremo plačali s tako malimi apoeni. Šla je v E.Leclerc, vrnila se je z novo obleko in torbico, potem smo šli po računalnik, pri čemer je kupila dva,« se je tega, kako naj bi v društvu ravnali z denarjem, spominjal Aljoša D.

Dodal je, da mu je malo pred enimi od prvomajskih praznikov izročila 15 listov papirja, na vsakem od teh je bilo 20 imen. In zahtevala, »da dam vse donacije na skupen enačaj, da bi bilo predstavljeno, kakor da je vsak posameznik doniral pet evrov, čeprav so ljudje prispevali tudi višje zneske. To je od mene zahtevala dvakrat in dvakrat sem jo zavrnil.«