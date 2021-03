Pred pisarno 23-letnik prebutal inšpektorja, policija pri njem našla hladno orožje

»Ne bi dajal kakršne koli izjave.« Tako nam je odvrnil lastnik celjskega lokala, ki so ga obiskali inšpektorji in po katerem je prišlo do fizičnega napada na inšpektorja. O tem je izdatno poročala policija in sicer se je napad zgodil v sredo nekaj po 19. uri: »Nosilec gostinske dejavnosti iz Celja, pred poslovnimi prostori Zdravstvenega Inšpektorata v Celju, pričakal predstavnika inšpektorata, ga napadel in ga lažje poškodoval.« Do tega je verjetno privedlo sledeče: napadeni je tega dne v popoldanskem času kot predstavnik zdravstvenega inšpektorata, v sodelovanju s policisti, izvajal inšpekcijski nadzor pri navedenemu nosilcu gostinske dejavnosti v Celju, zoper enega od lastnikov lokalov, pa je bil tudi uveden prekrškovni postopek, smo poročali včeraj Takoj, ko so bili policisti o dogodku obveščeni, so na kraju zbrali obvestil in ugotovili, da je dejanja osumljen 23-letni moški iz Celja. O dejanju je bil obveščen dežurni državni tožilec in dežurni preiskovalni sodnik. Osumljencu so policisti v četrtek, torej dan po napadu, odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi (po 299. členu KZ-1). Policisti so osumljenemu zasegli predmete in sicer bokser ter teleskopsko palico, na Okrožno državno tožilstvo pa bo zoper njega podana kazenska ovadba. Zaradi posesti nelegalnega hladnega orožja, bodo zoper njega uvedli še hitri postopek po zakonu o orožju.Po nepreverjenih govoricah iz Celja je slišati, da naj bi napadalec inšpektorja dvakrat udaril v obraz, pa tudi, da inšpektor med postopkom naj ne bi bil najbolj prijazen. Od njih naj bi menda zahteval, da preganjajo ljudi, ki so se zadrževali pred barom. Lastnik lokala, pa tudi druga mlajša oseba iz lokala, ki smo jo priklicali, nam tega nista potrdila, temveč sta dejala le, da zadeve ne komentirata oziroma je ne moreta komentirati. Ne glede na zapisano, obsojamo nasilje in opozarjamo, da ni nikoli rešitev.