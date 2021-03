V Celju fizično obračunal z zdravstvenim inšpektorjem

Včeraj je moški na območju Celja fizično napadel zdravstvenega inšpektorja. To je razkrila Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata. V postopku je kazenski pregon. O primeru je spregovoril tudi namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Šlo je za skupni nadzor inšpektorjev in policije, v katerem je bil zoper enega od lastnikov lokalov uveden prekrškovni postopek.



Kot kaže, je lastnik lokala kasneje prišel do pisarne zdravstvene inšpekcije in tam fizično napadel zdravstvenega inšpektorja. Po dejanju je zbežal. Policista so ga izsledili in zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi pričeli ustrezne postopke. Odvzeli so mu tudi prostost,.

