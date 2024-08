Pred očmi prijatelja padel v smrt, prizori reševanja močno pretresli pohodnico (FOTO)

Planinca Janeza S., ki je bil pogrešan od četrtka, so na območju Kamniško-Savinjskih Alp v ponedeljek našli mrtvega. Po doslej znanih podatkih je pogrešani zdrsnil s poti in se tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl, so sporočili ljubljanski policisti. Med prenosom pokojnika so se poškodovali trije člani reševalne ekipe, gorski reševalec huje.

Kaj točno se je zgodilo, so sporočili tudi z Gorske reševalne zveze Slovenije. »Pravimo, da se nesreče v gorah dogajajo in se bodo dogajale zmeraj. Vsi si želimo, da bi bilo takih dni, kot so dnevi, ki so za nami, čim manj. A kljub temu so tukaj in nas opominjajo, kako dragoceno in minljivo je življenje. Te dni sta v gorah ugasnili dve življenji, svojcem ponesrečenih izrekamo iskreno sožalje,« so zapisali na facebooku.

Gorski reševalci so ob tem poudarili, da so minuli dnevi ponovno pokazali, kako nevarno je njihovo delo. Gorski reševalec, ki se je v ponedeljkovi akciji hudo poškodoval, je utrpel odprti zlom noge, so razkrili.

Pred očmi prijatelja padel v smrt, prizori reševanja močno pretresli pohodnico

V nedeljo pa je tuji državljan pri vzponu čez Plemenice nenadoma padel z dela poti, ki ni zavarovan z jeklenico. Na pomoč je poklical njegov prijatelj, ki je nesrečo videl. Pohodnika sta bila po besedah gorskih reševalcev primerno opremljena, nesreča se je zgodila na izpostavljeni poti, na mestu, ki ni opremljeno z jeklenicami.

Nekaj časa za tem pa je reševalna ekipa pomagala še pohodnikoma, ki padca tragično preminulega nista videla, sta pa opazovala reševanje, kar je pri pohodnici povzročilo stisko in ni mogla nadaljevati poti.