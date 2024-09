Pred ljubljanskim vrtcem razneslo paketomat: kaj so roparji odnesli? (FOTO)

Roparji se po novem ne spravljajo le na bankomate, temveč tudi na paketomate. V uredništvo smo prejeli fotografijo razstreljenega manjšega paketomata DPD, ki stoji ob vrtcu na Kodeljevem. Iz podjetja DPD pravijo, da gre za prvi takšen primer.

Potrdili so nam, da so bili 6. septembra obveščeni o poškodovanem parkomatu. Ker je pri tem nastala večja gmotna škoda, so paketomat odstranili.

Na vprašanje, ali so zadevo prijavili policiji, nam niso neposredno odgovorili, so pa dejali, da se preiskava nadaljuje, medtem pa točen čas vloma še ni natančno znan.

Gre za prvi takšen primer v DPD, da so se nepridipravi z eksplozivom spravili na njihovo lastnino, pravijo.

V času vloma je bil v paketomatu shranjen zgolj en paket manjše vrednosti, prejemnika paketa pa so o nevšečnosti že obvestili, pravijo.

Čeprav so z eksplozivom uničeni paketomat videli številni mimoidoči, med njimi tudi otroci, saj je v neposredni bližini vrtca, v DPD pravijo, da bodo novi paketomat v najkrajšem možnem času spet postavili.

Lokacija paketomata po mnenju bralke ni najprimernejša, saj, kot kaže, okoliš ni več varen pred vlomilci, prav tako bi bilo po njenem mnenju za otroke, ki hodijo mimo paketomata v vrtec, bolje, če bi tam zraslo novo drevo, ne pa robusten paketomat.

A v DPD pravijo, da je »lokacija, na kateri je do vloma prišlo, za nas pomembna zaradi pogoste uporabe, zato bomo na to mesto v najkrajšem možnem času ponovno namestili nov ali popravljen paketomat«.

