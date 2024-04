Na ponedeljkovo mirno popoldne, ura je bila okoli 15.20, so prebivalce zaselka Podgora pri Trebiji v občini Gorenja vas - Poljane prestrašili streli. Ti niso prihajali iz središča kraja, ampak iz bližnjega gozda, ki se vije nad Podgoro. »Mimo mene je šlo takrat toliko policije, da sem mislil, da so že migranti prišli,« se spominja starejši domačin, ki je ravno takrat ob cesti obdeloval vrt oziroma »štihal zemljo«. »Kot da bi šlo za racijo,« je še opisal trenutke. Da ni šlo za nič kaj nedolžno zadevo, je le nekaj metrov naprej spoznal še en Podgorčan. »Ravno takrat sem nekaj brskal v garaži in...