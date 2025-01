Prava drama v centru Ljubljane, a po golem naključju prav takrat policist na poti iz službe

V sredo nekaj po 21. uri je policist, ki je bil na poti iz službe domov, v centru mesta Ljubljana opazil, da sta dva osumljenca pristopila do oškodovanke na ulici in ji odtujila denarnico. Policist je takoj posredoval in prijel enega izmed osumljencev, drugi pa je medtem policista napadel, zato da bi pomagal pobegniti sostorilcu.

V sosednji ulici po naključju še en policist

Policist je enega osumljenca zadržal, drugi osumljenec pa je pobegnil. V sosednji ulici je bil takrat po naključju policist v prostem času, ki je slišal dogajanje ter se nemudoma odzval. Pri tem je opazil drugega osumljenca, ki je bežal s kraja dejanja, in ga prijel. Obema osumljenima je bilo odrejeno pridržanje in bosta privedena k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.

Še ena drzna tatvina sredi mesta

Prav tako v sredo dopoldne je na območju centra Ljubljane za hrbet oškodovanke pristopil neznani storilec in iz njenega nahrbtnika vzel denarnico ter odtujil gotovino. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev neznanega storilca in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.