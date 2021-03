Prali so denar

Na podlagi obvestila urada za preprečevanje pranja denarja so kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana marca 2020 pričeli preiskavo suma kaznivega dejanja pranja denarja.



Aleksandra Golec iz PU Ljubljana ob tem sporoča (nelektorirano): »V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je italijanska državljanka v letu 2019 skupaj z do sedaj še neugotovljenimi sostorilci v Italiji storila kazniva dejanja s katerimi si je pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Navedena dejanja obravnavajo italijanski varnostni organi. Omenjena denarna sredstva so bila v nadaljevanju nakazana na račune več slovenskih družb, kjer je osumljenka z denarnimi sredstvi prosto razpolagala, jih trošila v nasprotju z namenom, prenakazovala na druge račune, ter s temi dejanji zakrila izvor denarnih sredstev. V sodelovanju s tujimi varnostnimi organi, ter predvsem Uradom za preprečevanja pranja denarja so ugotovili, da se okoli 170.000 evrov teh denarnih sredstev še vedno nahajajo na računu ene izmed slovenskih družb. Ta sredstva so bila tudi uspešno zavarovana. Opravljena je bil hišna preiskava pri slovenskem državljanu, ki je z osumljenko sodeloval pri izvršitvi kaznivega dejanja.«



Pri preiskavi so bile zasežene listine in elektronske naprave ter poslane v analizo. V februarju 2021 je bila na okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi suma pranja denarja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: