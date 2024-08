Pozor, avtocesta je zaprta, prišlo je do prometne nesreče

Dolenjska avtocesta je med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je po vzporedni in regionalni cesti, poroča prometnoinformacijski center.

Razmere na slovenskih cestah ob 8.30 uri

Na ljubljanski obvoznici je oviran promet med Brdom in Kozarjami, srna na vozišču. Med priključkoma Ljubljana Brdo in Brezovica je zastoj proti proti Kopru. Pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zamuda 25 minut.

Zastoji so tudi na gorenjski pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg 2 kilometra, pred predorom Karavanke proti Sloveniji 5 kilometrov, predor občasno zapirajo zaradi zastojev in pred delovno zaporo med obema priključkom za Jesenice proti Ljubljani, dolg 2,5 kilometra.

Danes med 8. in 13. uro velja prepoved prometa za tovorna vozila, katerih skupna dovoljena masa presega 7,5 tone. Na primorskih cestah prepoved velja med 6. in 16. uro. Cesta Litija-Zagorje, pri Šklendrovcu je odprta.

Popolna zapora zaradi del na cesti Kamnik-Stahovica bo med Kamnikom in Spodnjimi Stranjami zaprta od 12. avgusta od 7. ure do 21. avgusta do 17. ure. Obvoz je po lokalnih cestah Godič-Zduša-Mekinje in na regionalni cesti Vrhnika-Brezovica-Ljubljana bodo pri avtocestnem priključku Brezovica ta vikend potekala dela. Do večera bo zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Brezovice proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Ljubljana Vič.

Zaradi kolesarske prireditve v Ilirski Bistrici bodo danes med 11. in 23. uro zaprte posamezne ceste v Ilirski Bistrici in regionalna cesta proti Knežaku in jutri 11. avgusta, bo med 8. in 15. uro zaprta cesta Ilirska Bistrica-Snežnik. Cesta Most na Soči-Kobarid bo v Mostu na Soči zaprta danes, med 16. in 21. uro. Obvoz bo urejen.