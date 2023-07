Poziv javnosti: ste videli prometno nesrečo, policija prosi za pomoč

V sredo, 5. 7. 2023, okoli 15.30 je na Letališki cesti v Ljubljani prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi do sedaj neznana voznica zelenega osebnega vozila in voznica električnega skiroja. Voznica električnega skiroja se je v trčenju poškodovala, voznica pa se je s kraja nesreče odpeljala.

Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin PU Ljubljana naproša vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči in voznico navedenega vozila, da pokličejo na tel. št. 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na telefonsko številko 01 586 76 00.