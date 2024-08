Požaru v stanovanjski hiši, škoda več deset tisočakov

Mariborski operativno komunikacijski center je bil včeraj okrog 18.30 ure, obveščen o požaru v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Rače.

Policisti so na kraju opravili ogled in zbrali obvestila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Požar so gasilci pogasili. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo po vseh zbranih obvestilih o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Zaradi požara je nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 30.000 evrov, sporočajo s PU Maribor.