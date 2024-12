Požar stanovanjske hiše, škode okoli 70 tisočakov (FOTO)

V nedeljo zvečer je prišlo do požara stanovanjske hiše na območju policijske postaje Šentilj. Po prvih informacijah je zagorelo na ostrešju hiše, pri tem pa je po nestrokovni oceni policije nastalo za okoli 70.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vzrokih požara, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot je na Facebook profilu objavilo Prostovoljno gasilsko društvo Paloma Sladki Vrh, je do požara prišlo v naselju Svečane, o njem pa so bili obveščeni minuto pred 18. uro. Kot so pojasnili, je gorela streha na stanovanjski hiši.

Na intervencijo so se odpravili s štirimi vozili in 24 gasilci. Požar so pogasili, pregledali požarišče in streho zavarovali s folijo. Vsi stanovalci so jo odnesli brez poškodb, so še dodali gasilci iz Sladkega Vrha.