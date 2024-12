Hud požar pri slovenski družini: povzročil je velikansko škodo, vaščani že zbirajo pomoč

Nič kaj prijetno se ni začel zadnji letošnji vikend nedaleč od Štajerske avtoceste, tik ob Tepanju. Danes, v zgodnjih jutranjih urah je namreč prišlo do velikega požara pri družini Lah v Spodnjem Grušovju v občini Slovenske Konjice. Vzrok požara, ki je zajel in uničil hlev ter tudi bližnji lesen objekt oziroma strojno lopo, še ni znan. Ognjeni zublji so zajeli tudi del stanovanjske hiše, ki jo je pred popolnim uničenjem rešilo več deset gasilcev iz okoliških gasilskih društev (PGD Tepanje, PGD Žiče, PGD Loče, PGD Draža vas, PGD Slovenske Konjice).

FOTO: Tadej Gumzej

V požaru k sreči ni bil poškodovan nihče, materialna škoda pa bo izjemno visoka, česar se zavedajo tudi v vodstvu Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje, ki so sokrajane in druge ljudi dobre volje že pozvali, da v okviru svojih možnosti pomagajo družini, ki je utrpela veliko materialno škodo.

FOTO: Tadej Gumzej

»Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč krajanu Marjanu Lahu in njegovi družini, ki so danes v zgodnjih jutranjih urah, v požaru, izgubili hlev, strojno lopo z vsemi stroji kakor tudi utrpeli poškodbe na stanovanjski hiši. Vsled hitrega posredovanja gasilcev se je stanovanjska hiša rešila večjih poškodb, bo pa vseeno potrebno sanirati kar je poškodovano. V takšnih primerih je prav, da stopimo skupaj ter pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni. Saj nikoli ne vemo kdaj jo bomo morebiti potrebovali tudi sami. Svet KS Spodnje Grušovje se je zato odločil da pričnemo z zbiranjem prostovoljnih finančnih prispevkov za pomoč družini Lah za odpravo posledic požara. Kdor želi prispevati lahko pokliče na en od spodnjih kontaktov in se vse dogovori s predstavnikom sveta KS. Dosegljivi smo na naslednjih kontaktih: Tadej Gumzej – 031 739 815, Sonja Kropej – 031 383 718, Simona Stojan – 040 897 229. Hvala že vnaprej za vsak prispevek. Hvala pa tudi vsem gasilcem za hitro posredovanje,« je sporočil Tadej Gumzej, predsednik Sveta KS Spodnje Grušovje.

FOTO: Tadej Gumzej