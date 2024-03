Požar podtaknili pobegli varovanci?!

V noči na torek, dobro uro po polnoči, je zagorel večnamenski objekt v središču naselja Veržej. Kot so potrdili na PU Murska Sobota, so hitro posredovali lokalni gasilci, požar so pogasili in tako preprečili še večjo gmotno škodo.

»Ponoči smo bili aktivirani na požar lope. Ob prihodu smo ugotovili, da gre za požar večjega objekta, in takoj aktivirali še sosednji društvi PGD Banovci in PGD Bunčani,« so zapisali v PGD Veržej. Ogenj so skupnimi močmi hitro obvladali nato pa pogasili še nekaj manjših žarišč in odstranili goreče sekance, saj je gorelo v kurilnici Zavoda Marijanišče. Do jutranjih ur so sprostili tudi pot do bližnje šole.

Policisti poskušajo ugotoviti, ali je morebiti šlo za požig.

Sveča v sekancih

Na vrsto so nato prišli policisti, ki poskušajo ugotoviti, ali je morebiti šlo za požig. Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš je potrdila le, da policisti še preverjajo dogodek, tako v smeri ugotovitve vzroka požara kot tudi v smeri ugotavljanja, ali je bilo v ozadju kaznivo dejanje. Med domačini pa so se že v jutranjih urah pojavile govorice, da naj bi iz bližnjega Vzgojnega zavoda Veržej pobegnilo nekaj varovancev, eden od njih pa naj bi s svečo zažgal sekance v kurilnici.

Po prvih podatkih je požar povzročil za okrog 45.000 evrov škode, saj so ognjeni zublji uničili tudi streho ter seveda peči in druge predmete v objektu.