Potrdili kazen za smrt v reki

Čeprav je ponovljeno sojenje Petru Vravniku, ki je julija 2015 prijatelja neplavalca med popivanjem odrinil s čolna, prineslo bistveno nižjo kazen kot na prvem – namesto šest let in dva meseca zapora zaradi uboja so mu namreč prisodili leto in štiri mesece zapora zaradi povzročitve smrti z malomarnosti, ki jih lahko prestaja na odprtem oddelku mariborskega zapora na Rogozi –, se obtoženi tudi s takšno sodbo ni sprijaznil. Obramba je poskušala višje mariborske sodnike namreč prepričati, naj Vravniku za tragedijo v Dravi ob uporabi t. i. omilitvenih določil zniža višino zaporne kazni...