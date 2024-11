Posledic trčenja ni preživel

Za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 5. novembra na cestni relaciji Škofja Loka–Gorenja vas, je umrl starejši udeleženec nesreče.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 57-letna voznica z avtomobilom zapeljala desno zunaj vozišča v obcestni jarek in se telesno poškodovala. Poškodovan je bil tudi 92-letni sopotnik. Obema je prvo pomoč na kraju dogodka nudilo zdravstveno osebje in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo,« je okoliščine nesreče opisal Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. Naknadno pa so policiste torej obvestili, da je 92-letni sopotnik umrl. »Policisti zoper voznico vodijo postopek in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo,« je še dodal.

O hudi nesreči, ki se je zgodila v sredo okoli 15. ure na cesti od Moravč proti Krtini, pa so poročali z ljubljanske policijske uprave. Voznik, ki je vozil v smeri Krtine, je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Pri tem se je povzročitelj huje poškodoval, drugi udeleženec pa lažje. Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v UKC Ljubljana. Za povzročitelja so odredili strokovni pregled, izkazalo pa se je še, da je avto vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Alkohol

S Policijske uprave Novo mesto pa so poročali o dveh pijanih voznikih, ki sta povzročila nesreči. Nekaj pred 14.30 so jih poklicali zaradi voznice avta, ki je vijugala po cesti, v krožnem križišču v Krškem pa treščila tudi v prometno signalizacijo in odpeljala proti Leskovcu pri Krškem. Voznico so izsledili. Ugotovili so, da 63-letnica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus pa je pokazal 0,85 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Avto so zasegli, preiskujejo sum nevarne vožnje. Prislužila si je tudi plačilni nalog, ker se je med postopkom nedostojno vedla.

Okoli 22.30 pa je počilo na avtocesti na območju Biča, kjer potekajo dela. 51-letni voznik avta je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast in v delovni zapori trčil v prometno signalizacijo. Kos zlomljenega znaka je poškodoval avtomobil 22-letne voznice. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in izdali plačilni nalog.