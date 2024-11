Poslavljajo se od Antonije in Alena, policija nadaljuje z zbiranjem obvestil

Po nedeljski nesreči letala pri Gančanih v Prekmurju vzrok nesreče še ni znan, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil. Potrdili so, da so v nesreči umrli trije ljudje; poleg pilota sta bila v letalu še dva potnika, so davi za STA povedali na Policijski upravi Murska Sobota.

Identitete ponesrečencev policija še ni sporočila javnosti. Neuradno pa naj bi šlo po poročanju medijev za dva moška in žensko. Moška, stara 30 in 33 let, naj bi bila z območja Beltincev, 24-letna ženska pa s Štajerske. Poleta naj bi se po neuradnih navedbah po prvotnih načrtih udeležila še ena oseba, vendar ena od predvidenih potnic na let ni prišla.

Kriminalisti in preiskovalci Policijske uprave Murska Sobota nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vzroka nesreče. Z zbiranjem obvestil ter preučevanjem okoliščin, ki so pripeljale do dogodka, se ukvarjajo tudi drugi pristojni. Vse dodatne informacije bodo sporočili po koncu preiskave, je za STA danes povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš.

Manjše letalo cessna je v nedeljo vzletelo z mariborskega letališča in po dobrih 30 minutah poleta strmoglavilo na območju Gančanov.