Poleg Alena življenje v letalski nesreči izgubila tudi Antonija, stara komaj 24 let

Današnji dan bo za vedno sinonim za tragično izgubo v vrstah slovenske glasbe. V letalski nesreči, ki se je zgodila danes okoli poldneva v Prekmurju, sta življenje izgubila dva slovenska glasbenika.

Prve informacije so govorile o treh žrtvah – pilotu in dveh potnikih. Kasneje se je razkrilo, da sta bila med njimi harmonikar Alen Pivar in njegovo dekle, pevka Iskrivih muzikantov, Antonija Kosi. Polet, ki naj bi bil rojstnodnevno darilo, se je končal tragično za vse udeležene.

»Kam odhajaš, drago dekle?« kliče žalostno srce, niti zbogom nisi rekla, ne podala nam roke. Draga naša Antonija!

»Še pred nekaj dnevi smo ti voščili za komaj 24. rojstni dan, 5 dni kasneje, na megleno nedeljsko popoldne pa nas je doletela novica, ki nam je zarezala globoko v srce. Za vedno smo izgubili prijateljico, ki nas je znala razvedriti v še tako turobnih dneh. Tvoj glasen nasmeh, ki je odmeval po prostoru, je za vedno utihnil in v nas pustil neizbrisen pečat. A vedi, da nas bo tvoj nežen glasek s Kamenščaka v mislih spremljal še naprej. Pogrešali te bomo. Prav tako pa tvojega Alena, ki nam je vedno stal ob strani,« se glasi ganljivi zapis Iskrivih muzikantov na facebooku.

»Se vidimo in spet zapojemo kakšno prleško na drugi strani mavrice. Iskrivi od zdaj naprej igramo za tebe.«

Slovenijo je tako pretresla novica o izgubi dveh mladih talentov, ki sta s svojo glasbo razveseljevala številne poslušalce.