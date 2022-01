Poškodovanega otroka s sankanja odpeljal helikopter

Novo leto in lep praznični konec tedna sta prinesla obilo dela gorskim reševalcem. Ti so že na prvi dan novega leta posredovali kar šestkrat, že okoli 1. ure zjutraj so pod Valvasorjevim domom pod Stolom reševali poškodovanega in slabo opremljeneca planinca.

Tudi danes jim dela ni manjkalo. Helikopter Slovenske vojske je s Planine na Šeh pri Bohinju v bolnišnico odpeljal otroka, ki se je poškodoval pri sankanju. »Gorski reševalci GRS Bohinj in združena ekipa HNMP-GRZS Brnik so poškodovanca na kraju oskrbeli in s helikopterjem SV prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice,« poroča portal za zaščito in reševanje.

Na smučišču Golte pa je helikopter posredoval zaradi trčenja dveh smučarjev. Enega od njih so zaradi poškodb odpeljali v celjsko bolnišnico. Tja so že v dopoldanskih urah s helikopterja odpeljali tudi smučarja, ki se je poškodoval na Rogli.

Nujno pomoč pa so poklicali tudi pod slap Peričnik. Reševalci so po poročanju uprave za zaščito in reševanje nudili pomoč reševalcem NMP Jesenice pri prevozu obolele osebe do reševalnega vozila. S terenskim vozilom so odšli ponjo in jo prepeljali v dolino, kjer so jo prevzeli reševalci NMP.