Poškodovala se je pri kapelici na romarski poti

V četrtek zvečer ob 19.57 si je pri kapelici na romarski poti na Šmarno goro, občina Ljubljana, oseba poškodovala nogo.

Gasilci GB Ljubljana, PGD Tacen in gorski reševalci GRS Ljubljana so osebo oskrbeli in transportirali do reševalnega vozila, s katerim je bila prepeljana v UKC Ljubljana.