Kranjska okrožna sodnica Nina Prosen je spomladi gorenjskemu izprijencu izrekla kazen, kakršne so njeni kolegi v črnih kutah doslej izrekali le najokrutnejšim morilcem. 53-letniku je brez milosti prisodila 30 let zapora. Sodba še ni pravnomočna, se bo pa z njo po odpravi napake v prvostopenjski sodbi ukvarjalo pritožbeno sodišče, ljubljansko višje. Zlorabljal in snemal Proces, na katerem je 53-letnik krivdo očitno odločno zavrnil, je zaradi občutljivosti primera in zaščite oškodovank potekal za zaprtimi vrati, razvedelo pa se je za nekaj šokantnih podrobnosti o njegovem domnevnem početju. Sp...