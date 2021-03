Popoldne zagorelo v Murski Soboti

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da je ob 15.50 v Murski Soboti prišlo do požara. Na Bakovski ulici v bližini Osnovne šole III je namreč zagorelo v stanovanjski hiši, saj je zgorel inventar v eni od sob.



Požar so pogasili gasilci PGD Murska Sobota in PGD Bakovci. Vzrok za požar ni znan, prav tako ne, kolikšna je materialna škoda.





