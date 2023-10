57-letni Milan Primšar iz vasice Knežja Njiva pri Starem trgu v Loški dolini je zatrjeval, da ne bi pohodil niti mravlje. Toda le takrat, ko je trezen. Če se ga napije, pa je zgodba popolnoma drugačna. Pravi, da je bil nazadnje pijan v začetku lanskega aprila, nato pa se je odločil za večno treznost, »saj sem dojel, kam me alkohol pelje«. In kaj se je potem zgodilo julija lani? »Samo en spodrsljaj sem naredil. Odtlej spet ne pijem.« In ta spodrsljaj, ki bi se lahko za njegovo najbližjo sosedo Franko Kosmer končal tudi zelo slabo, ga je pripeljal na zatožno klop ljubljanske okrožne sodnije. ...