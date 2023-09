Ponesrečencu rešil življenje še pred prihodom gasilcev

V soboto zjutraj okoli 8. ure so na območju Prevalj v naselju Breznica obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča. Vozilo je trčilo v drevo in zagorelo. Gasilci PGD Prevalje in KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem. Ti so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.

Kot poročajo domačini, pa je še pred prihodom gasilcev na kraju dogodka ponesrečencu pomagal domačin, ki mu je rešil življenje. Brez njega bi voznik skupaj z avtom zgorel.