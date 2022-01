Policistom kazal sredinec

Policisti so v četrtek ob 22.50 ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila zunaj naselja Zamušani zaradi več cestnoprometnih prekrškov. Ko so hoteli opraviti postopek za prepoznavo znakov in simptomov prepovedanih drog, psihoaktivnih snovi ali zdravil ter preizkus alkoholiziranosti, je to odločno odklonil in ni želel izstopiti iz vozila. Odklonil je tudi strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, a se je na opozorila požvižgal. Naglo je speljal proti Ormožu, policista pa za njim. Večkrat sta ga poskušala ustaviti, a jima je z vijuganjem po vozišču preprečeval, da bi ga prehitela, skozi okno pa jima je kazal iztegnjen sredinec. Nekajkrat je sicer ustavil, ko pa sta se policista približala vozilu, je ponovno speljal.

Pri Mihovcih je zagledal drugo patruljo, zato je zavil na lokalno cesto proti Senešcem. Policisti so ga v Sodincih in nato še v Savcih poskušali ustaviti z bodičastim trakom oziroma stingerjem, vendar je kljub izpraznjenim trem pnevmatikam vožnjo nadaljeval. Ustavila ga je šele blokada s službenimi vozili v Lešnici. Ker je imel v vozilu v rokah manjši nož, so uporabili prisilna sredstva, tudi plinski razpršilec, in ga prijeli.

Pomagali so mu izprati oči in mu oskrbeli rano na nogi, ki jo je dobil, ko je brcal proti njim. Kasneje so ga zdravniško oskrbeli še v SB Ptuj. Policisti so mu zasegli avto in registrski tablici, mu izdali plačilni nalog, čaka ga tudi srečanje s sodnikom.