Čeprav ima Gregor Hudorovac iz Rosalnic pri Metliki šele 26 let, je stari znanec policije, sodišč in tudi zaporov. Ampak on za svojo kriminalno pot krivi predvsem druge, na primer policiste in tožilce. Zato se rad spravi nanje, sam pa se zaradi tega zapleta v nove postopke. Zdaj je zaradi groženj novomeškemu tožilcu Igorju Vertušu celo v priporu, kjer čaka na sojenje, zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi pa mu grozi do pet let zapora. V juniju je bil na novomeškem okrožnem sodišču predobravnavni narok, ker naj bi Gregor Hudorovac grozil belokranjsk...