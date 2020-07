Policisti zasačili nezakonitega migranta z ukradenim kolesom. Je vaše? (FOTO)

Ukradeno kolo. FOTO: PU Koper

Policisti iz Ilirske Bistrice so prejšnji teden v Topolcu obravnavali 20-letnega državljana Afganistana, ki je prišel v Slovenijo nelegalno. Vozil je treking kolo, za katero pa ni znal pojasniti izvora, poroča PU Koper.Ugotovljeno je bilo, da gre za treking kolo znamke Trek 7500 FX, črno-rdeče barve. Na njem sta dve torbici. V eni so zračnica, preklopni nož in ključ imbus, v drugi pa odsevnik in sprej za polnjenje pnevmatik. Kolo so zasegli, hranijo ga na PP Ilirska Bistrica.»Ker do danes še nismo dobili prijave, da bi bilo ukradeno, pozivamo lastnika, da se zglasi na policisti postaji ali pokliče 113,« so zapisali policisti.