Policisti za njim z modrimi lučmi in sireno, on pa ni želel ustaviti

V sredo v večernih urah so policisti v Ajdovščini z modrimi lučmi in kratkim zvočnim signalom – sireno – ustavljali voznika osebnega avtomobila. Omenjeni voznik ni upošteval znakov policistov in je vožnjo nadaljeval, vendar je bil kmalu izsleden na območju Ajdovščine. Policisti so ugotovili še, da je zoper voznika izrečen veljaven ukrep začasnega odvzema vozniškega dovoljenja (po 113.a členu ZP-1). Ajdovski policisti bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.