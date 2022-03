Policisti ustavili 76-letnico, ki je na cesti počela neumnosti

Policisti PP Murska Sobota so v sredo okoli 15. ure pri nadzoru cestnega prometa v Murski Soboti postali pozorni na 76-letno voznico osebnega avtomobila, ki je v več križiščih storila prekršek. Ko so jo zaustavili, je kazala očitne znake opitosti. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ugotovili so, da ima poškodovano vozilo po celotni levi strani in da je vozila po platišču kolesa.

Voznica je zunaj Martjancev trčila v kovinsko varnostno ograjo. Zoper njo bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.