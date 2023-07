Policisti tavajo v temi, ne vedo, kdo je kolesar, ki so ga morali oživljati (FOTO)

Radovljiški policisti so bili v torek okoli 21.15 obveščeni o padcu kolesarja na cesti proti Lescam. Po prvih podatkih je kolesaril od Bleda proti Lescam in v klancu navzgor, v bližini križišča z Dacarjevo ulico, padel ter se hudo poškodoval.

Na kraju nesreče je zdravstveno osebje uspešno izvedlo reanimacijo in ponesrečenca z reševalnim vozilom prepeljalo v UKC Ljubljana. Njegovo zdravstveno stanje je ogroženo.

Policisti so kraj nesreče zavarovali, opravili ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah padca kolesarja. Cesta je bila od križišča t. i. »TIO« proti Lescam zaprta okoli 30 minut.

Policisti pa tavajo v temi, saj ne vedo, kdo je ponesrečeni kolesar. V sporočilu za javnost so objavili poziv, v katerem so zapisali, da jim z do zdaj izvedenimi ukrepi ni uspelo ugotoviti identitete kolesarja, vzroka in vseh okoliščin njegovega padca.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bil samoudeležen in je padec lahko tudi posledica trenutnega zdravstvenega stanja. Kolesar je suhe postave, kratkih svetlih las in klinastega obraza. Oblečen je bil v belo športno mikico (na hrbtu slika jadra) in črne pajkice. Na glavi je imel črno čelado. Vozil je starejše kolo, znamke Casinos, zelene barve.«

Policisti zaradi razjasnitve vseh okoliščin padca kolesarja in ugotovitve njegove identitete policisti pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o tem, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Radovljica, telefon 04/537 78 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.