Konec novembra smo poročali o nerazumnem početju vandalov, ki so v noči na 25. november namerno uničili travnato površino nogometnega igrišča pod Botričnico v Šentjurju. Zdaj so s Policijske uprave Celje sporočili, da so ugotovili identiteto voznikov osebnih vozil in drugih udeležencev, ki so bili udeleženi v tem dogodku in so z dejanjem domačemu nogometnemu klubu povzročili za okoli 4000 evrov materialne škode. Tako so šentjurski vandali v noči na 25. november zorali nogometno igrišče pod Botričnico. »Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari smo kazensko ovadili tri ...