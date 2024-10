Policisti pri osebni in hišni preiskavi našli heroin in metamfetamin (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica (PPIU Nova Gorica) so 1. oktobra 2024 v popoldanskem času v Novi Gorici 37-letni državljanki Italije zaradi suma storitve prekrška in kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi zasegli manjšo količino snovi, za katero se je izkazalo, da gre za prepovedano drogo heroin.

Policisti so v postopku ugotovili, da je 37-letna državljanka Italije prepovedano drogo nabavila pri 49-letni državljanki Slovenije, ki neprijavljeno prebiva na Goriškem. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja s strani slovenske državljanke so policisti obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, to je v nadaljevanju usmerjalo predkazenski postopek.

FOTO: PPIU Nova Gorica

Osebna in hišna preiskava

Tako so policisti PPIU Nova Gorica v ponedeljek, 14. oktobra 2024, izsledili 49-letno osumljenko in na podlagi odredbe dežurne preiskovalne sodnice okrožnega sodišča na naslovu, kjer prebiva, izvedli osebno in hišno preiskavo. Zasegli so manjši količini snovi, za kateri se sumi, da gre za prepovedani drogi heroin in metamfetamin.

Zoper 49-letnico bodo policisti PPIU Nova Gorica podali kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi (po 186. členu kazenskega zakonika). Osumljenka je bila na Okrožnem sodišču v Novi Gorici letos že pravnomočno obsojena za istovrstno kaznivo dejanje.

Agresivno obnašanje ali reakcije

Prepovedana droga metamfetamin ima značilno obliko belih kristalastih delcev. Povzroča hudo odvisnost in pušča hude posledice na zdravju uživalcev, značilno pa je tudi, da uporaba povzroča nespečnost ter nepredvidljivo in tudi agresivno obnašanje ali reakcije.