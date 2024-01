Policisti pojasnjujejo, kaj se je v torek dogajalo na Kaninu

V torek smo že poročali o nesreči na krožni žičnici na Kaninu. Policisti danes razkrivajo nove podrobnosti o dogajanju.

O dogajanju so jih obvestili ob 14.21. V poročilu poročajo, da so jih o nesreči med postajama A in B, pri stebru številka 4 obvestili s strani Regijskega centra za obveščanje. Rečeno je bilo, da se je snela jeklenica z vodil in je gondolska kabina z dvema zaposlenima obvisela v zraku. Na kraju so posredovali gasilci PGD Bovec, gorski reševalci GRS Bovec in policist gorske policijske enote PU Nova Gorica, ki so oba delavca, ki sta se peljala iz postaje A proti postaji B, rešili iz gondolske kabine. Reševalci so ju rešili s pomočjo vrvne tehnike, nihče od njiju ni bil telesno poškodovan.

Policija je o dogodku obvestila pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici) ter pristojno inšpekcijsko službo (inšpektorat za žičnice). Kriminalisti in policisti zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, in opravljajo nujna preiskovalna dejanja. V policijskem poročilu dodajajo, da kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo, ali gre v navedenem varnostnem dogodku za uradno pregonljivo kaznivo dejanje.