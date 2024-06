Policisti ovadili 20-letnika, ki je povzročil nesrečo med Žusterno in Izolo

Koprski policisti poročajo, da so zoper 20-letnega voznika motornega kolesa, doma z okolice Kopra, ki je konec aprila med Žusterno in Izolo povzročil prometno nesrečo podali kazensko ovadbo.

Nesreča se je zgodila 28. 2. 2024 na kolesarski stezi obalne ceste med Žusterno in Izolo. Policisti so v sporočilu za javnost zapisali, da je osumljeni prehiteval kolesarja po levi strani na neprimerni bočni razdalji, tako da je kolesarja z desno stranjo oplazil. Kolesar je padel in se poškodoval. Po trčenju je osumljeni 20-letni motorist, ne da bi ustavil in nudil pomoč poškodovanemu, odpeljal s kraja nesreče.

Na podlagi zbranih obvestil in dokazov je podan utemeljen sum, da je motorist storil kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu in kaznivo dejanje zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči. Dodajajo, da je v cestnem prometu povzročil neposredno nevarnost za življenje ali telo osebe, vozil predrzno in brezobzirno po kolesarski stezi motorno kolo kros izvedbe, ki je namenjeno izključno za hitrostna tekmovanja na cestah oziroma na tekmovališčih, in pri prehitevanju drugega udeleženca v cestnem prometu ni upošteval pravil o zadostni bočni razdalji, po prometni nesreči pa ni pomagal poškodovanemu v prometni nesreči in je odpeljal s kraja nesreče.